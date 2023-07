Lindner schließt eine Abschaffung des Ehegattensplittings in der laufenden Wahlperiode zufolge aus. »Das wird nicht kommen in dieser Wahlperiode des Deutschen Bundestages«, sagte Lindner in einem Interview mit dem Bayerischen Rundfunk (BR). Eine Abschaffung sei »weder in der Koalition verabredet noch für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler fair«. Als Gegenmittel zum Umfragehoch der AfD sieht Lindner demnach ein »ambitionierteres« Eingehen der Bundesregierung auf die Sorgen der Menschen im Land.