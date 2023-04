Das anvisierte Verbot für den Neueinbau von Öl- und Gasheizungen wird darin abgelehnt. Gefordert wird eine technologieoffene, finanzierbare und weniger bürokratische Umrüstung bei der Gebäudeenergie. In seiner aktuellen Fassung sei das Gebäudeenergiegesetz »ein Angriff auf das Eigentum der Menschen in diesem Land«, sagte der Bundestagsabgeordnete Frank Scheffler bei der Einbringung des Antrags. »Das Heizungsverbotsgesetz von Robert Habeck ist ökonomischer Unsinn, es ist aber auch technisch in weiten Teilen nicht umsetzbar«, sagte er. Die FDP müsse »an der Seite derjenigen stehen, die Eigentum besitzen«.