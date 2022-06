Lindner hatte schon zuvor gesagt, dass er befristete Maßnahmen wie das 9-Euro-Ticket oder den Tankrabatt nicht verlängern möchte. Seine Aussagen könnten Krach in der Ampelkoalition auslösen, in der SPD und bei den Grünen gibt es Forderungen für zeitnahe weitere Entlastungen der Bürgerinnen und Bürger angesichts steigender Preise. Vor dem Hintergrund der hohen Inflation trifft sich Kanzler Olaf Scholz (SPD) am kommenden Montag in einer Konzertierten Aktion mit Vertretern von Arbeitgebern und Gewerkschaften.

Lindner will im Bundeshaushalt für 2023 die im Grundgesetz verankerte und in der Coronapandemie ausgesetzte Schuldenbremse wieder einhalten, am Freitag berät das Kabinett über den Haushaltsentwurf. »Wir können uns zusätzliche Schulden nicht mehr leisten«, sagte er dem Blatt. »Maßhalten ist ein Gebot des Grundgesetzes. Wir müssen zurück zur finanziellen Solidität, sonst würden wir in wenigen Jahren auf breiter Front staatliche Leistungen kürzen oder massiv Steuern erhöhen müssen«, sagte der FDP-Politiker. »Wir würden sogar das AAA-Rating der Bundesrepublik Deutschland gefährden«. Die Einstufung bedeutet, dass der deutsche Staat am Kapitalmarkt als besonders kreditwürdig betrachtet wird und frisches Geld von Investoren zu günstigen Konditionen bekommt.