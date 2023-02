Auch an den beiden größten Flughäfen in Nordrhein-Westfalen kündigte Ver.di für Montag Warnstreiks an. Am Airport Köln/Bonn sollen die ersten Beschäftigtengruppen in der Nacht von Sonntag auf Montag in den Ausstand gehen. Am Flughafen Düsseldorf starten demnach kurz darauf die Warnstreiks. Wegen der Schichtdienste dürften die Ausstände an beiden Airports in der Nacht von Montag auf Dienstag enden.