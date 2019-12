200 Mitarbeiter mehr benötigt Flughafenchef bestätigt höhere Kosten für den BER

Am Wochenende war bereits berichtet worden, dass der Flughafen Berlin-Brandenburg (BER) noch einmal 300 Millionen Euro teurer werden könnte als zuletzt geplant. Nach dieser Meldung der "Bild am Sonntag", die sich auf vertrauliche Berichte berief, hat nun Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup mögliche Mehrkosten bestätigt. Die Flughafengesellschaft FBB nannte am Montag zwar keine konkrete Zahl, erklärte jedoch, dass mehr Geld etwa für Personal notwendig sei. Gespräche mit den Gesellschaftern liefen.

Flughafenchef Daldrup sagte im Sonderausschuss des Brandenburger Landtags in Potsdam, es würden etwa 200 Mitarbeiter mehr benötigt, "um den BER sicher betreiben zu können". Dazu kämen deutlich höhere Steigerungen des Baupreises als früher mit zwei Prozent kalkuliert. Dagegen stünden positive Effekte wie mehr Erlöse durch etwas mehr Verkehr und aus eigenen Immobilien.

Die "Bild am Sonntag" hatte geschrieben, es gebe ein neues Loch von 300 Millionen Euro. Laut einer vertraulichen Vorlage fehlten in der Finanzplanung für 2021 bis 2024 noch 212 Millionen Euro für die Fertigstellung des Hauptterminals, weitere 60 Millionen würden für den Ausbau benötigt. Bisher seien im Businessplan 508 Millionen Euro zusätzliche Kosten vorgesehen, die Summe steige auf 792 Millionen.

FBB-Finanz-Geschäftsführerin Heike Fölster sagte am Montag: "Wir sind in dem Prozess der Aufstellung eines neuen Businessplans." Da seien die Wünsche immer deutlich größer als das Geld, das man zur Verfügung habe. "Wie die Zahl dann sein wird, ist zu diskutieren." Fölster sprach für das kommende Jahr von einer leichten Steigerung der erwarteten Passagierzahlen. Sie gehe davon aus, dass das Geld aus der bisherigen Finanzierung bis zum ersten Quartal 2021 reiche.

Die "Potsdamer Neuesten Nachrichten" hatten geschrieben, die Flughafengesellschaft habe während der Koalitionsverhandlungen in Brandenburg SPD, CDU und Grüne vertraulich über die Finanzierungslücke bis 2024 informiert.

Der BER soll am 31. Oktober 2020 mit rund neun Jahren Verspätung öffnen. Der neue Termin wurde Ende November bekannt gegeben. Gesellschafter sind der Bund und die Länder Berlin und Brandenburg.