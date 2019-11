Gerade erst wurde - mal wieder - ein Eröffnungstermin bekannt gegeben, da rollt neuer Ärger auf den Pannenflughafen Berlin-Brandenburg (BER) zu. Die "Bild am Sonntag berichtet, aus einem vertraulichen Bericht an die Gesellschafter Berlin, Brandenburg und der Bund von Mitte November gehe hervor, dass die Flughafengesellschaft für den Finanzierungsplan 2021 bis 2024 fast 300 Millionen Euro mehr benötigt, als bislang geplant ist.

Laut der Vorlage fehlen noch 212 Millionen Euro an Nachlaufkosten für die Fertigstellung des Hauptterminals. Demnach steigen die Kosten des Gebäudes auf 2,6 Milliarden Euro. Zudem bestehe beim Masterplan 2040 ein Mehrbedarf von rund 60 Millionen Euro.

Bislang waren für den Zeitraum 508 Millionen Euro vorgesehen. Davon sollten rund 400 Millionen Euro durch unverbürgte Kredite finanziert werden. Es kam aber noch zu keiner Einigung mit einer Bank. Den aktuellen Zahlen zufolge benötigt der Flughafen nun 792 Millionen Euro für den Zeitraum.

Wie die "Bild am Sonntag" berichtet, reagierten die Gesellschafter verärgert über den Mehrbedarf und forderten die Geschäftsführung zur Nacharbeit auf. Am vergangenen Freitag hatte Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup dem Aufsichtsrat verkündet, dass BER am 31. Oktober 2020 eröffnet werden soll.