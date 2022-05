Die Preise für Lebensmittel sind in den letzten Wochen weltweit massiv gestiegen. Hauptgrund hierfür dürfte sein, dass Unternehmen und Händler wegen des Krieges mit einem geringeren Angebot von Weizen, Pflanzenölen und Phosphat-Dünger aus der Schwarzmeer-Region rechnen – und darauf reagiert haben.

Finanzwetten auf steigende Rohstoffpreise trieben die Preise jedoch weiter, kritisierte Foodwatch. »Finanzspekulanten befeuern die stark steigenden Agrarrohstoffpreise zusätzlich: Sie wetten auf steigende Preise und hoffen auf rasche Gewinne«, sagte Wolfschmidt. Es drohe ein Teufelskreis aus Angst und Gier.

Foodwatch: Spekulationslimits fehlen

Es brauche Transparenz, wer über welche Getreidereserven verfügt – nur so kann der Angst vor Knappheit begegnet werden, forderte Wolfschmidt. »Die EU muss dringend Spekulationslimits festlegen und so die Wetten auf steigende Preise beenden«, fordert er. Es fehle an wirksamen Hebeln, um diese Geschäfte einzudämmen.