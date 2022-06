Heftiger Anstieg im Osten der EU

Die Entwicklung der Arbeitskosten ist auch deshalb aktuell besonders relevant, weil Ökonomen angesichts der anziehenden Inflation eine Lohn-Preis-Spirale befürchten. Damit ist gemeint, dass hohe Teuerungsraten dazu führen, dass Arbeitnehmer und Gewerkschaften deutlich höhere Löhne und Gehälter durchsetzen, in der Folge die Firmen ihre Preise deshalb aber noch weiter nach oben schrauben müssen.

Hinweise auf eine solche Entwicklung finden sich derzeit vor allen Dingen in Osteuropa, wo sowohl die Inflation als auch die Zuwächse bei den Arbeitskosten besonders hoch ausfallen. Das größte Plus wurde in Litauen (plus 17,8 Prozent), Bulgarien (plus 11,7 Prozent), der Slowakei (plus 11,0 Prozent) sowie in Polen und Ungarn (plus zehn Prozent) gemessen. Die Zentralbanken der Staaten sind alarmiert. So hat die polnische Zentralbank die Leitzinsen zuletzt deutlich angehoben, auf sechs Prozent. Polen erwartet in diesem Jahr zweistellige Inflationsraten.