Furcht vor US-Klima-Subventionen USA und EU richten gemeinsame Arbeitsgruppe ein

Wandern europäische Firmen ab in die USA?

Das US-Gesetz sieht unter anderem milliardenschwere Investitionen in erneuerbare Energien und Steuererleichterungen für in den USA hergestellte Elektroautos und Batterien vor. In diesem Zusammenhang hatte etwa der Autobauer Tesla erklärt, seine Pläne für den Bau einer Batterienfabrik im brandenburgischen Grünheide zu überdenken.

Bundeswirtschaftsminister Habeck fordert eine »starke Antwort« auf europäischer Ebene auf das Subventionsprogramm. »Unternehmen werden aus Europa in die USA gelockt mit diesen Subventionen«, so Habeck. Auch Frankreichs Wirtschaftsminister Bruno Le Maire zeigte sich »sehr besorgt« über drohende Wettbewerbsverzerrungen in den transatlantischen Wirtschaftsbeziehungen.