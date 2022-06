Die Invasion in der Ukraine, das Sterben und das Morden, der sich voran quälende Ermüdungskrieg, der Putin doch noch eine Eroberung weiter Teile des Nachbarlands bescheren könnte; die Blockade der Schwarzmeerhäfen, die dringend benötigte Getreideexporte vereitelt, deren Ausbleiben ärmere Länder in Hungerkrisen stürzt und ganze Weltregionen destabilisieren kann; das Drehen am Gashahn, das Europa, gerade auch Deutschland, in eine tiefe, jahrelange Krise stürzen könnte – der Westen mag noch ein paar andere Probleme haben, aber sein Hauptproblem ist Russland. Und das wird wohl auf absehbare Zeit so bleiben. Entsprechend versuchen die G7, die von Moskau verursachten ökonomischen Verwerfungen einzudämmen, während die Nato sich müht, Russlands Aggression militärisch mehr entgegenzusetzen. (Achten Sie auf den Gipfel der transatlantischen Allianz in Madrid ab Dienstag.)

Anders als bei früheren G7-Gipfeln geht es in Elmau zuvörderst um akut existenzielle Fragen: Wie bekommen wir die Inflation in den Griff? Was kann man gemeinsam tun, um der Energieknappheit zu begegnen? Wie lässt sich der Hunger in ärmeren Ländern und deren Destabilisierung lindern?

Wenn alles in Rutschen gerät

Eine geopolitische Krise legt die Saat für die nächste – wenn sie nicht gelöst, sondern nur verschleppt wird.