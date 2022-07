In der Auflistung finden sich neben kleineren Posten weitere 25 Millionen, mit denen unter anderem Dolmetscherinnen, Sachverständige und Schreibkräfte bezahlt wurden, sowie ein Posten über 50 Millionen, der als pauschale Kostenbeteiligung am Gipfel eingeplant wurde. Aus diesem Topf sollen auch Kosten der bayerischen Gastgeber erstattet werden.

Streit mit Bayern

Doch wie hoch werden die Erstattungen an Bayern und andere Bundesländer sein, die sich mit Sicherheitskräften an der Ausrichtung beteiligten? »Über diese Detailfrage verfügt die Bundesregierung über keine eigenen Berechnungen«, heißt es in der Antwort.