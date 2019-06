Der Tagebau Garzweiler südlich von Mönchengladbach verwandelt sich an diesem Wochenende in eine Protestzentrale gegen den Braunkohleabbau. Tausende junge Klimaschützer demonstrieren im rheinischen Braunkohlerevier für einen schnellen Kohleausstieg. Viele sind bereits seit dem frühen Morgen mit bunten Plakaten über die Dörfer gewandert oder mit dem Fahrrad gefahren, um sich mit anderen Gruppen zu Demonstrationen zu treffen. Nach Polizeiangaben durchbrachen einige Aktivisten am Samstag eine Polizeikette und drangen übers Feld in den Tagebau ein.

Die Klimaschutz-Initiativen "Fridays for Future", Umweltverbände wie Bund und Greenpeace, das Bündnis "Alle Dörfer bleiben!" und andere zivilgesellschaftliche Initiativen haben zu Demos und Aktionen aufgerufen. Die Klimaschützer fordern einen schnelleren Kohleausstieg sowie ein strenges Klimaschutzgesetz und setzen sich dafür ein, dass der Hambacher Forst und die vom Braunkohleabbau bedrohten Dörfer im Rheinland erhalten bleiben.

Eine Großdemo unter dem Motto "Alle Dörfer bleiben! Aktionstag Kohle stoppen" findet seit dem Mittag zwischen dem Tagebau Garzweiler und dem Dorf Keyenberg statt, dessen Bewohner für den Braunkohleabbau umgesiedelt werden sollen. Angemeldet waren laut Polizei 3000 Teilnehmer.

Das Aktionsbündnis "Ende Gelände" kündigte zudem für das gesamte Wochenende "Aktionen zivilen Ungehorsams" gegen den weiteren Kohleabbau an. Die Aktivisten planen etwa wie bereits in den Vorjahren Blockadeaktionen in den Tagebaugebieten. Seit Freitagabend besetzen rund 800 Aktivisten des Bündnisses bereits Schienen, über die normalerweise Kohle zum RWE-Kraftwerk Neurath gebracht wird.

Die Blockade #EndeGelaende der Schienen vor dem Kraftwerk Neurath sind stabil. Ca 700 machen sich jetzt bereit die Nacht hier zu verbringen. Sambaband spielt, Sonne geht unter, Aktivist*innen feiern. Danke an euch #ClimateJusticeNow pic.twitter.com/BBVAtLTZjL — Kathrin Henneberger (@KathrinAnna) 21. Juni 2019

Ebenfalls am Freitag hatten bereits junge Menschen aus 16 Ländern in Aaachen für das Klima demonstriert. Rund 35.000 bis 40.000 Aktivisten sollen an "Fridays for Future" zufolge teilgenommen haben. Die Bilanz der Stadtverwaltung von Aachen war "positiv", wie es auf Twitter hieß. Auch ein Sprecher der Polizei erklärte, man sei zufrieden, wie friedlich die Demonstrationen waren. Ein paar Demonstranten seien auf eine Brücke geklettert, um ein Banner aufzuhängen - sonst sei alles ruhig verlaufen.

An diesem Samstag ist die Polizei mit einem Großaufgebot im Rheinischen Revier im Einsatz. Auch Räumpanzer und ein Wasserwerfer wurden vorsorglich am Rande des Tagebaus Garzweiler in Stellung gebracht. Klimaschützer berichten auf Twitter von Polizeiblockaden, auch Pfefferspray wurde offenbar gegen Aktivisten einzelner Gruppen eingesetzt.