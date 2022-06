Ein möglicher Schachzug wäre, Russland anzubieten, der EU eine erwünschte Menge (etwa ein Drittel der üblichen Jahreslieferungen) zu einem für beide Seiten wirtschaftlich akzeptablen Preis (etwa in der Größenordnung wie vor dem Angriffskrieg) zu verkaufen. Wird das Angebot abgelehnt, kommt es zu einem kompletten Lieferstopp. Russland stünde so faktisch vor der Entscheidung, heute und auch zukünftig kein Gas in Europa mehr verkaufen zu können. Oder aber seine bestehende Infrastruktur weiternutzen und weiter Gewinne erzielen zu können – die allerdings durch die EU auf ein ökonomisch ›normales‹ Maß heruntergestaucht würden.

Es kommt nun darauf an, dass der Westen das ihm von Russland aufgedrängte politische Gasspiel annimmt und entschieden gestaltet. Andernfalls haben Märkte und Politik als Spielball der zerstörerischen Strategien Putins im Gaskonflikt wenig entgegenzusetzen.