Das Gleiche gilt für eine Coronakrise, die sich wirtschaftlich zum Desaster auszuweiten drohte – ohne dass jeder und jede Einzelne dagegen mit noch so viel Eifrigkeit sehr viel tun konnte. Oder eben für eine Zeit, in der es einen Krieg gibt, der über spekulativ getriebene Energiemärkte dazu beiträgt, dass bei uns alles bedrohlich teurer wird – und mancher an den Rand dessen gerät, was er tragen kann. Auch dagegen ist mit noch so viel Eifer nicht viel zu tun – bis darauf, hier und da etwas Energie zu sparen, womit sich das Desaster nur bestenfalls abmildern lässt.

Wie die Soziologen Oliver Nachtwey und Carolin Amlinger in ihrem neuen Buch diagnostizieren, liegt in solchen Widersprüchen ein Hauptgrund für das Hoch der Querdenker und die Ausweitung des Gekränktseins in den vergangenen Jahren. Da gibt es zum einen den Anspruch, dass heute jeder sein Schicksal in der Hand hat und frei handeln soll – was zum anderen in dieser Welt (oft) gar nicht geht. Auch weil Regierungen in der Globalisierung und im marktliberalen Eifer über vieles die Kontrolle verloren haben.

Abschreckendes Vorbild Großbritannien

Es hat schon einen Grund, warum gerade Großbritannien und die USA derzeit die dramatischsten Krisen ihrer Demokratien erleben. Beide Länder wurden lange als Topvorbilder jenes Leitmotivs der Selbststeuerung von Märkten und Menschen gehandelt. In beiden sind die Folgen besonders verheerend – ob auseinandergedriftete Vermögen oder verlassene Regionen – und die Gesellschaften entsprechend gespalten. Was wiederum erklären könnte, warum die Krise bei uns bisher noch viel weniger dramatisch ist. Bisher. Dass die AfD in der Energiekrise wieder zulegt, könnte auch als Hinweis darauf zu deuten sein, dass auch in Deutschland ein gefühlter Kontrollverlust verstärkt wird – und dies durch die Kriegsfolgen zu einem gefährlichen Verlust von Vertrauen in die politischen Instanzen führt.

Wenn die Grunddiagnose stimmt, wirkt es grotesk fahrlässig, die noch so vielen Hilfen gegen Corona- oder Kriegsfolgen als Teil einer vermeintlichen deutschen Vollkaskomentalität zu verspotten. Dann ist jeder Euro es wert, uns zu ersparen, was Briten und Amerikaner schon jetzt erleben.