Analyse der Hans-Böckler-Stiftung Gaspreisbremse entlastet reiche Haushalte stärker als bedürftige

Mit der Gaspreisbremse soll Bürgern in der Energiekrise geholfen werden. Nun kommt eine Studie zu dem Schluss: Wer eine Villa mit Pool hat, dem wird mehr als achtmal so viel geholfen wie Menschen in einer Mietwohnung.