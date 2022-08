Gasumlage EU lehnt Mehrwertsteuer-Ausnahme ab – schlägt aber Alternativen vor

Die EU-Kommission hat der Bundesregierung alternative Vorschläge unterbreitet, um Gaskunden in Deutschland mit der Gasumlage nicht zu stark zu belasten. Die »Frankfurter Allgemeine« berichtet über ein Schreiben von Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni an Lindner, in dem er vorschlägt, die zusätzlichen Mehrwertsteuereinnahmen direkt an die Haushalte zurückzugeben. Auf diese Weise sei auch eine gezielte Förderung »besonders verwundbarer« Haushalte möglich, zitiert die »FAZ« aus Gentilonis Schreiben.