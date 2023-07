Zwölf Prozent der erwerbstätigen Geflüchteten hätten sogar einen Job mit höherer Qualifikation als in ihrer Heimat gefunden, schreibt das IAB. 41 Prozent seien allerdings noch unterhalb ihres Tätigkeitsniveaus von vor dem Zuzug beschäftigt.

65 Prozent der erwerbstätigen Geflüchteten von 2015 arbeiten laut IAB in Vollzeit. Das entspricht in etwa dem Durchschnitt aller Erwerbstätigen in Deutschland.