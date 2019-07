Die Verdachtshinweise auf kriminelle Finanzgeschäfte in Deutschland haben im vergangenen Jahr ein Rekordhoch erreicht. 77.252 Meldungen gingen 2018 bei der Meldestelle für Geldwäsche und Terrorfinanzierung beim Zoll ein - der Financial Intelligence Unit (FIU). Das sind rund ein Drittel mehr als 2017 und mehr als elfmal so viele wie noch vor zehn Jahren.

Hintergrund des starken Anstiegs sind außer einer zunehmenden Sensibilisierung im Finanzsektor vor allem rechtliche Änderungen. So wurde die Zahl der Firmen , die Verdachtsmeldungen abgeben müssen, über die Jahre deutlich erhöht. Inzwischen sind zum Beispiel auch Autohändler und Juweliere dazu verpflichtet.

Die hohe Menge an Verdachtsmeldungen stellt die FIU vor erhebliche Probleme. Im April stauten sich in der Behörde fast 20.000 Hinweise von Banken, die verspätet bearbeitet wurden, auch weil geplante Stellen nicht besetzt wurden. Und die Landeskriminalämter klagten, dass Berichte der FIU häufig unvollständig, fehlerhaft und insgesamt nutzlos seien.

Wie viele Straftaten sich tatsächlich hinter den Verdachtsmeldungen verbergen, ist unklar. Die beim Zoll angesiedelte FIU ist keine Strafverfolgungsbehörde, sondern eine Zentralstelle für die Sammlung und erste Analyse von Verdachtsmeldungen.

Mit mehr als 98 Prozent kamen fast alle Verdachtsmeldungen auch 2018 aus dem Finanzsektor. Die Zahl der Verdachtsmeldungen aus anderen Wirtschaftsbereichen stieg im Vorjahresvergleich zwar von 398 auf 597 zwar deutlich an, war nach Einschätzung der FIU aber immer noch gering.