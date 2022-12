Die Deutsche Rentenversicherung wird das Jahr 2022 voraussichtlich mit einem Plus von 2,1 Milliarden Euro abschließen. Ausgaben in Höhe von 354,7 Milliarden Euro stehen Vorausberechnungen zufolge Einnahmen von 356,8 Milliarden Euro gegenüber, sagte die Vorstandsvorsitzende Anja Piel am Freitag bei der Sitzung der Bundesvertreterversammlung in Berlin. Mit Blick auf die Einnahmen aus Beiträgen der Rentenversicherung erwartet Piel auch in den nächsten Jahren ein deutliches Plus.