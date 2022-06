In den bisherigen Schätzungen von rund 17 Milliarden Euro »waren der Krieg in der Ukraine und die Folgen noch nicht eingepreist«, sagte IfG-Chef Günther Neubauer der Zeitung. »Die Inflation lässt in Praxen und Kliniken die Ausgaben steigen, während die Aussichten für den Arbeitsmarkt im Herbst eher schlecht sind.«