Wie geht es Deutschlands Kindern und Jugendlichen? Anlässlich des 30-jährigen Bestehens der Uno-Kinderrechtskonvention hat das Statistische Bundesamt dazu seine Daten zusammengestellt. Die schlechte Nachricht dabei: Gewalt und Vernachlässigung unter Minderjährigen nehmen zu: Bei zehn Prozent mehr Kindern und Jugendlichen stellten die Jugendämter im Jahr 2018 eine Kindeswohlgefährdung fest. Insgesamt 50.400 Unter-18-Jährige waren betroffen.

Angesichts der zunehmenden Gefährdung seien mehr Minderjährige in Obhut genommen worden, teilten die Statistiker mit. In je etwa 6000 Fällen waren die Gründe Misshandlungen oder Vernachlässigungen, in weiteren 840 Fällen sexuelle Gewalt.

Als "alarmierend" bezeichnete Heinz Hilgers, der Präsident des Deutschen Kinderschutzbundes, diese Entwicklung. Die Kinderrechte sollten ins Grundgesetz übernommen werden, forderte er.

Gleichzeitig ist die Kinderarmut in Deutschland leicht gesunken: Um sechs Prozent ging die Zahl der armutsgefährdeten Minderjährigen 2018 zurück. Laut Statistischem Bundesamt waren insgesamt 2,4 Millionen Kinder und Jugendliche betroffen.

Als armutsgefährdet gelten Personen, die über weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens der Gesamtbevölkerung verfügen. Für eine vierköpfige Familie mit Kindern unter 14 Jahren liegt die entsprechende Grenze bei 2385 Euro im Monat.

Mehr Kinder können in Urlaub fahren

Auch konnten wieder mehr Kinder in den Urlaub fahren: Während 2017 noch 15,5 Prozent der Haushalte mit Kindern sich keine einwöchige Urlaubsreise leisten konnten, waren es 2018 nur noch 13,4 Prozent.

Doch laut Kinderschutzbund geben diese Zahlen die tatsächliche Situation der Kinder nicht wieder: Allein drei Millionen Kinder bezögen Sozialleistungen zur Sicherung des Existenzminimums, vier Millionen hätten Anspruch darauf, so Hilgers. Kinderarmut zeige sich vor allem in den Bereichen der Bildung, der sozialen Teilhabe und der Gesundheitsvorsorge.

Während in Deutschland 17,3 Prozent der Kinder armutsgefährdet sind, sieht die Situation in manchen europäischen Ländern deutlich besser aus: In Slowenien etwa fallen nur 13 Prozent der Minderjährigen in diese Kategorie. Der europäische Durchschnitt liegt bei 24 Prozent. Rumänien bildet das Schlusslicht mit 38 Prozent armutsgefährdeten Kindern.

"Es ist ein enormes Armutszeugnis, dass wir angesichts des Reichtums in Deutschland in diesem Ausmaß mit Kinderarmut, Gewalt und Vernachlässigung zu tun haben", sagte Michael Klundt, Professor für Kinderpolitik im Studiengang Angewandte Kindheitswissenschaften von der Hochschule Magdeburg-Stendal. Angesichts der vorhandenen finanziellen Mittel könne man klar entgegenwirken.