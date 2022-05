Bei ihrer Vorstellung warb sie mit ihrer Biografie. Als Tochter einer alleinerziehenden Mutter sei sie auf manche Widerstände gestoßen, sagte sie vor rund 400 Delegierten. Die Diplom-Chemikerin zählt zu den SPD-Linken. Ihr Mandat will sie nun niederlegen, wie Fahimi in einem Brief an den Fraktionschef der Sozialdemokraten, Rolf Mützenich, angekündigt hatte.

Fahimi sagte: »Wir wollen Lebensverhältnisse, die Glück und Perspektiven schaffen.« Dazu zähle unter anderem bezahlbarer Wohnraum – und insgesamt eine Gemeinwohlorientierung, »die nicht alles dem Markt überlässt«. Lesen Sie hier ein ausführliches Porträt über Yasmin Fahimi .