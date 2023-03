Gewerkschaften legen Deutschland am Montag lahm – gemeinsamer Warnstreik von Ver.di und EVG

Die Dienstleistungsgewerkschaft Ver.di und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) wollen am Montag mit einem ganztägigen Streik den Verkehr in Deutschland weitgehend zum Stillstand bringen.

Die EVG teilte mit, sie rufe die rund 230.000 Beschäftigten aller Eisenbahn- und Verkehrsunternehmen, in denen derzeit verhandelt werde, am 27. März zu einem bundesweiten Warnstreik auf. Die Arbeitsniederlegungen sollten am Montagmorgen 0 Uhr beginnen und die Folgen würden den Tag über andauern.