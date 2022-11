Hunts Konsolidierungsbemühungen fallen in eine Zeit, in der das EU-Aussteigerland wirtschaftlich düsteren Zeiten entgegengeht. Die Bank of England sieht im Zuge der Energiekrise und ausufernder Inflation eine Jahrhundertrezession auf Großbritannien zukommen, die bis Mitte 2024 andauern könnte. Trotz der langen Dauer werde sie voraussichtlich nicht so tief greifend ausfallen wie während der Weltfinanzkrise 2008/09.