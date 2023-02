In Großbritannien hat der wohl größte Streik in der 75-jährigen Geschichte des Nationalen Gesundheitsdienstes (NHS) begonnen. Zehntausende Beschäftigte in der Pflege legten am Montag die Arbeit nieder, ebenso das Personal von Rettungswagen. Die Pflegekräfte wollen auch am Dienstag in den Ausstand treten, die Sanitäter erneut am Freitag.