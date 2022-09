Armutsgefahr deutlich gestiegen

In Großbritannien lag die Inflation nach Angaben des Statistikamts vom Mittwoch zuletzt bei 9,9 Prozent. Zugleich verliert das britische Pfund gegenüber dem Dollar immer weiter an Wert. Am Freitag fiel der Kurs auf den niedrigsten Stand seit fast 40 Jahren. Einer aktuellen Studie zufolge könnte die Armut in dem Land deutlich zunehmen. Setze die künftige Regierung die bisherige Politik fort, werde die Zahl der Menschen in absoluter Armut bis zum Haushaltsjahr 2023/2024 um drei auf 14 Millionen steigen, teilte die Denkfabrik Resolution Foundation (RF) vor wenigen Wochen mit.