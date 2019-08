Großbritannien Überschuss im Staatshaushalt stark gesunken

Kurz vor dem geplanten Brexit steht der britische Staatshaushalt schlechter da als erwartet. Zwar wurde im Juli laut amtlichen Daten ein Überschuss von rund 1,32 Milliarden Pfund (1,44 Milliarden Euro) erzielt. Er fiel aber weniger als halb so groß aus wie von Ökonomen erwartet. Das Plus blieb damit auch deutlich unter dem Vorjahres-Ergebnis von 3,56 Milliarden Pfund zurück.

Im Juli wird traditionell ein Überschuss erzielt, getrieben vor allem von Einkommensteuern. Während das Steueraufkommen leicht zulegte, stiegen die Ausgaben um 4,2 Prozent. Dieses Plus von 2,6 Milliarden Pfund ist vor allem auf höhere Personalkosten und einen wachsenden Staatskonsum zurückzuführen.

In den ersten vier Monaten des im April begonnenen neuen Finanzjahres hat sich der Staat 16 Milliarden Pfund geliehen, 60 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Der neue Premierminister Boris Johnson hat Milliarden an neuen Ausgaben in Aussichten gestellt, um die Folgen des für den 31. Oktober geplanten EU-Austritt Großbritanniens abzumildern. Er will den Brexit umsetzen, mit oder ohne Vertrag.