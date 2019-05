Klimaschutz Grünen-Spitze will CO2-Emissionen per Grundgesetz reduzieren

Der Klimaschutz soll nach dem Willen der Grünen in Deutschland ins Grundgesetz aufgenommen werden. "Nach dem Vorbild der Schuldenbremse braucht es eine CO2-Bremse in der Verfassung", sagte Parteichefin Annalena Baerbock dem Berliner "Tagesspiegel". Die Idee: Künftig solle jedes neue Gesetz auf seine Klimafolgen hin überprüft werden. Dies solle in der Verfassung verankert werden.

"So, wie wir erkannt haben, dass wir uns finanziell nicht bei zukünftigen Generationen verschulden dürfen, können wir unseren Kindern nicht weiter die Folgen der Klimakrise aufbürden", sagte Baerbock. Ein solcher Klima-Vorbehalt müsse für Bund, Länder und Kommunen gelten.

Die Grünen-Chefin greift damit eine Forderung der Grünen Jugend auf. Die Bundessprecherin der Parteinachwuchsorganisation, Ricarda Lang, hatte verlangt, alle neuen Gesetze müssten darauf geprüft werden, "ob sie unsere natürlichen Lebensgrundlagen schützen oder weiter kaputt machen". Auch die Grünen im Bundestag fordern schon länger, den CO2-Ausstoß im Gesetzgebungsprozess stärker zu beachten.

Mehr zum Thema bei SPIEGEL+ Andreas Chudowski/ DER SPIEGEL Klimaschutz Wie die CO2-Steuer die Große Koalition spaltet

Europ a-Spitzenkandidaten streiten über Klimaschutz-Maßnahmen

Auch in der Union wird darüber diskutiert, wie Deutschland beim Klimaschutz vorankommt. Der saarländische CDU-Ministerpräsident Tobias Hans sagte, die CDU müsse auch offen für eine CO2-Steuer oder -Abgabe sein. "Wir brauchen keinen Schnellschuss, sondern einen umfassenden Umbau unseres Abgaben- und Umlagesystems. Dabei sollten wir die CO2-Abgabe als Teilkomponente nicht kategorisch ausschließen", sagte er der Funke-Mediengruppe.

Das Thema Klimaschutz sorgt auch auf europäischer Ebene für Kontroversen. Das zeigte sich im deutschen TV-Duell der Europawahl-Spitzenkandidaten. Während Manfred Weber von den Christdemokraten warnte, man dürfe die Ärmsten nicht mit höheren Sprit- und Heizölpreisen belasten, forderte sein sozialdemokratischer Kontrahent schnelle Maßnahmen. Frans Timmermans verlangte, man müsse sofort eine Steuer auf das Treibhausgas Kohlendioxid erheben. Der Umbau der Wirtschaft müsse in den nächsten fünf Jahren angegangen werden.

Mehr zum Thema Klimaschutz So könnte eine deutsche CO2-Steuer funktionieren

Neuseeland will binnen 30 Jahren CO2-neutral werden

Im Kampf gegen den Treibhausgasausstoß ist die Regierung in Neuseeland schon jetzt ambitionierter. Sie hat ein Klimaschutzgesetz vorgelegt, wonach das Land bis 2050 CO2-neutral sein will. "Wir wissen, dass sich das Klima verändert. Die Leute können es selbst sehen", sagte Premierministerin Jacinda Ardern. "Mit diesem Gesetzesvorhaben packen wir den Kampf gegen den Klimawandel an. Die Alternative wären die katastrophalen Folgen des Nichtstuns."

Damit das Gesetz in Kraft treten kann, muss es eine Mehrheit im Parlament bekommen. Diese Abstimmung steht noch aus.

Die vor 18 Monaten gewählte liberale Regierung hatte Maßnahmen zum Klimaschutz versprochen - darunter das Pflanzen von einer Milliarde Bäume innerhalb von zehn Jahren und eine Energiewende bis 2035.

Die Regierung kündigte zugleich Ausnahmeregelungen für die Landwirtschaft an. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass alle Treibhausgase von Tieren bis 2050 ausgeglichen werden sollen - mit Ausnahme von Methan. Die Methanemissionen würden bis 2030 um zehn Prozent und bis 2050 um etwa ein Viertel bis zur Hälfte reduziert. Die Regierung argumentiert damit, dass Methan kürzer in der Atmosphäre verbleibt als CO2.

Kritik aus Agrarindustrie und von Umweltschützern

Aus der Agrarbranche kommt Kritik. Die Fleischindustrie warnt, die Ziele könnten nur erreicht werden, wenn die Tierbestände drastisch reduziert werden. Der Agrarsektor hat in Neuseeland enorme wirtschaftliche Bedeutung. In dem Land mit weniger als fünf Millionen Einwohnern werden zehn Millionen Kühe und 28 Millionen Schafe gehalten. Die Hälfte des neuseeländischen Treibhausgasaustoßes wird dem Agrarsektor zugerechnet.

Umweltschützern gehen die Klimaschutzmaßnahmen nicht weit genug. Sie monieren, dass keine Strafmaßnahmen vorgesehen seien.