Am Ende wurde der monatelange Streit zur existenzbedrohenden Belastungsprobe für die Koalition. Doch nun steht der Kompromiss zur Grundrente. Ein Kompromiss, der zwar von den meisten Politikern der Regierungsparteien mit Wohlwollen aufgenommen wurde - aber auch Kritik provozierte.

Die Grundrentenpläne gingen nicht weit genug, bemängelt etwa die Opposition aus der Linkspartei und den Grünen. Auf der anderen Seite kritisieren Wirtschaftsverbände und auch Teile der Union, das Konzept würde einen Systembruch in der Rentenversicherung darstellen und das eherne Prinzip verletzen, dass die Auszahlungen sich nach der Höhe der Einzahlungen richten müssen. Und einig sind sich viele Kritiker darin, dass die Grundrente nicht reichen werde, um Altersarmut wirksam zu bekämpfen.

Wie aber würde die nun geplante Grundrente tatsächlich wirken? Hier kann es helfen, konkrete Beispiele zu betrachten.

Die Regelungen

Die Grundrente soll vereinfacht so funktionieren: In voller Höhe bekommen sollen sie nur die Rentner, die mindestens 35 Beitragsjahre angesammelt haben. Rentner mit etwas kürzeren Beitragsjahren müssen mit Abschlägen rechnen.

Für jedes Beitragsjahr gibt es eine bestimmte Zahl von Entgeltpunkten - je nach Einkommenshöhe. Wer in seinem Arbeitsleben genau so viel verdient wie der Durchschnittsverdiener, sammelt in einem Jahr genau einen Entgeltpunkt an - bei einem höheren Verdienst entsprechend mehr, bei einem niedrigeren Verdienst entsprechend weniger. Wer zum Beispiel einen Lohn von 75 Prozent des Durchschnittsverdiensts hatte, sammelte in einem Jahr 0,75 Entgeltpunkte an.

Details zur Grundrente Grundrenten-Kompromiss der GroKo Ein wenig Respekt

Die Rentenversicherung prüft automatisch, wie viele Entgeltpunkte im Durchschnitt gesammelt wurden. Wenn es weniger als 0,8 Entgeltpunkte pro Jahr waren, prüft die Rentenversicherung im nächsten Schritt das zu versteuernde Einkommen: Liegt es bei Alleinstehenden über 1250 Euro und bei Paaren über 1950 Euro, gibt es die Grundrente nicht mehr in voller Höhe, sondern nur noch mit Abschlägen - und ab einer bestimmten Einkommensgrenze gar nicht mehr. Wie hoch diese Grenze liegen wird und wie hoch die Abschläge sein werden, ist noch unklar.

Wenn ein Anspruch auf die volle Grundrente besteht, werden die Entgeltpunkte verdoppelt - allerdings nur für 35 Beitragsjahre und höchstens auf 0,8 Entgeltpunkte. Anschließend werden von diesem Zuschlag 12,5 Prozent abgezogen. Im Höchstfall kann der Zuschlag derzeit 404,86 Euro im Westen und 390,65 Euro im Osten erreichen.

Währung der Rentner

Kommen Grundrenten-Empfänger trotz dieses Zuschlags nicht über das Niveau der Grundsicherung, sollen sie ein verbessertes Wohngeld und - als letzte Rückfalllösung - einen Freibetrag in der Grundsicherung erhalten. Damit ist gesichert, dass sie in jedem Fall mehr Geld zur Verfügung haben als jemand, der nie gearbeitet hat. (Eine ausführliche Erklärung des Modells finden Sie hier.)

Die Entgeltpunkte sind quasi die Währung der gesetzlichen Rente: Ein Durchschnittsverdiener sammelt im Jahr genau einen Entgeltpunkt auf seinem Rentenkonto an. Für jeden Entgeltpunkt gibt es später einen gewissen Betrag, der jährlich angepasst wird. Derzeit sind das 33,05 Euro im Westen und 31,89 Euro im Osten.

Doch was bedeutet die neue Grundrente nun konkret für die Menschen? Auch wenn einige Details noch nicht geklärt sind - etwa die Anrechnung von Riester-Renten oder die Gleitzonen bei Beitragsjahren und Einkommen - lässt sich bereits sagen: Der Effekt der Grundrente fällt je nach Lebenssituation sehr unterschiedlich aus.

Vier fiktive Rechenbeispiele:

Beispiel 1

Altenpflegerin und Altenpfleger, 71 und 73 Jahre, 36 Renten-Beitragsjahre,

zwei Kinder, verheiratet

Wohnort: Aurich

Die Rentnerin ist mit einem früheren Arbeitskollegen verheiratet. Sie hat 31 Jahre in Vollzeit zu einem niedrigen Lohn gearbeitet, fünf weitere Beitragsjahre werden ihr für die beiden vor 1992 geborenen Kinder angerechnet. Ihr Ehemann hat etwas mehr als 34 Jahre ebenfalls in Vollzeit zu niedrigem Lohn als Altenpfleger gearbeitet, wurde dann arbeitslos bis zur Rente. Auch er hat 36 Beitragsjahre.

Im Durchschnitt haben beide Eheleute je 0,6 Entgeltpunkte pro Versicherungsjahr angesammelt. Das ergibt eine Monatsrente von derzeit je 713,88 Euro. Gemeinsam haben sie also Renteneinnahmen von brutto 1427,76 Euro, nach Abzug von Kranken- und Pflegeversicherung netto 1272,85 Euro.

Die Rentnerin hatte ihr Geburtshaus sowie eine Eigentumswohnung geerbt. Im Haus wohnt das Ehepaar selbst, die Eigentumswohnung ist vermietet. Dadurch hat das Ehepaar Mieteinnahmen von 370 Euro.

Ihr gesamtes Nettoeinkommen liegt also bei 1642,85 Euro. Die eigenen Wohnkosten betragen inklusive Heizung 480 Euro. Nach deren Abzug haben sie im Monat 1162,85 Euro zur Verfügung.

Veränderung durch die Grundrente:

Beide Ehepartner haben vollen Anspruch - das Vermögen in Form des eigenen Hauses und der Eigentumswohnung wird dabei nicht berücksichtigt, und das Einkommen liegt unter der Grenze von 1950 Euro für Paare. Die Rentner bekommen jeweils für 35 Beitragsjahre im ersten Schritt einen Zuschlag von je 0,2 Entgeltpunkten - also jeder insgesamt 7 Entgeltpunkte. Das entspricht 231,35 Euro. Von diesem Zuschlag werden im zweiten Schritt 12,5 Prozent abgezogen, er beträgt also am Ende für jeden Ehepartner 202,43 Euro. Insgesamt bekommt das Paar nun also 1832,62 Euro Rente. Davon müssen sie noch 198,94 Euro Kranken- und Pflegeversicherung bezahlen, ihnen bleiben 1633,78 Euro netto. Mitsamt der Mieteinnahmen und nach Abzug der Wohnkosten haben sie also nun 1523,78 Euro zur Verfügung.

Haushaltseinkommen (nach Wohnkosten):

vor Grundrente: 1163 Euro

nach Grundrente: 1524 Euro

Beispiel 2

Arzthelfer, 68 Jahre, 35 Renten-Beitragsjahre, zwei Kinder, verheiratet

Wohnort: München

Der Rentner ist mit einer Radiologin verheiratet, die ihn 30 Jahre lang in Teilzeit in ihrer Praxis angestellt hatte - für 15 Stunden in der Woche. Fünf weitere Beitragsjahre werden dem Mann für die beiden vor 1992 geborenen Kinder angerechnet.

Im Durchschnitt hat der Rentner 0,4 Entgeltpunkte pro Versicherungsjahr angesammelt. Das ergibt eine Monatsrente von derzeit 462,70 Euro. Nach Abzug von Kranken- und Pflegeversicherung sowie Steuern bleiben davon rund 300 Euro netto.

Seine (steuerlich mit ihm gemeinsam veranlagte) Ehefrau erhält aus dem Versorgungswerk der Ärzte und einer privaten Rentenversicherung monatlich netto 4500 Euro. Das Paar wohnt in einer abbezahlten Eigentumswohnung im Wert von 1,2 Millionen Euro, die monatlichen Wohnkosten betragen 485 Euro.

Veränderung durch die Grundrente:

Keine. Da das Paar sehr deutlich über dem Einkommensfreibetrag von 1950 Euro im Monat liegt, besteht kein Anspruch auf Grundrente - obwohl der Mann ausreichend Beitragsjahre angesammelt hat und selbst eine stark unterdurchschnittliche Rente bezieht. Ohne die Einkommensprüfung hätte der Mann den maximal möglichen Zuschlag von rund 405 Euro im Monat erhalten.

Haushaltseinkommen (nach Wohnkosten):

vor Grundrente: 4315 Euro

nach Grundrente: 4315 Euro

Beispiel 3

Verkäufer, 71 Jahre, alleinstehend, 29 Renten-Beitragsjahre

Wohnort: München

Der Rentner ist derzeit auf die Grundsicherung im Alter angewiesen. Sein Anspruch daraus summiert sich auf 945 Euro im Monat (455 Euro Kaltmiete + 65 Euro Heizkosten + 424 Euro Regelsatz).

Er hat nach einigen Jahren der Selbständigkeit etwas mehr als 27 Jahre in Vollzeit gearbeitet und in die Rentenkasse eingezahlt, wurde dann arbeitslos, rutschte anschließend bis zur Altersrente in Hartz IV.

Im Durchschnitt hat der Rentner 0,7 Entgeltpunkte pro Versicherungsjahr angesammelt. Das ergibt eine Monatsrente von derzeit 670,92 Euro, die voll von seiner Grundsicherung abgezogen wird.

Veränderung durch die Grundrente:

wahrscheinlich keine. Die Voraussetzung von 35 Beitragsjahren für den Bezug der vollen Grundrente ist auf jeden Fall nicht erfüllt. Auch für eine Grundrente mit Abschlägen dürften die 29 Beitragsjahre aller Wahrscheinlichkeit nicht reichen - allerdings ist dieses Detail der Grundrente bisher nicht entschieden.

Verfügbares Haushaltseinkommen (nach Wohnkosten):

vor Grundrente: 424 Euro

nach Grundrente: 424 Euro

Beispiel 4

Arzthelferin, 78 Jahre, zwei Kinder, alleinerziehend, 42 Renten-Beitragsjahre

Wohnort: Emden

Die Rentnerin ist derzeit auf die Grundsicherung im Alter angewiesen. Ihr Anspruch daraus summiert sich auf 739 Euro im Monat (270 Euro Kaltmiete + 45 Euro Heizkosten + 424 Euro Regelsatz).

Sie hat insgesamt fünf Jahre Vollzeit gearbeitet. Fünf weitere Beitragsjahre werden ihr für ihre vor 1992 geborenen Kinder angerechnet. Die restlichen 32 Beitragsjahre ergeben sich aus einer Teilzeit-Anstellung über 20 Stunden in der Woche.

Im Durchschnitt hat die Rentnerin 0,47 Entgeltpunkte pro Versicherungsjahr angesammelt. Das ergibt eine Monatsrente von derzeit 652,41 Euro, die voll von ihrer Grundsicherung abgezogen wird.

Veränderung durch die Grundrente:

Für 35 Beitragsjahre bekommt die Rentnerin im ersten Schritt einen Zuschlag von je 0,33 Entgeltpunkten - also insgesamt 11,55 Entgeltpunkte. Das entspricht 381,73 Euro. Von diesem Zuschlag werden im zweiten Schritt 12,5 Prozent abgezogen, er beträgt also am Ende 334,01 Euro. Insgesamt bekommt sie nun also 986,42 Euro Rente. Davon muss sie noch 107,03 Euro Kranken- und Pflegeversicherung bezahlen, ihr bleiben also 879,39 Euro netto. Nach Abzug der Wohnkosten blieben ihr noch 564 Euro zur Verfügung - 140 Euro mehr als die 424 Euro Regelsatz, mit denen sie bislang auskommen musste. Dennoch ist das nicht die Variante, die der Rentnerin das meiste Geld sichert.

Veränderung durch den Freibetrag in der Grundsicherung:

Noch besser stellen würde sich die Rentnerin, wenn sie weiter die Grundsicherung im Alter beantragen würde - auch wenn sie dafür regelmäßig ihr Einkommen und Vermögen lückenlos offenlegen muss. Denn der neugeschaffene Freibetrag für Renten langjährig Versicherter sieht vor, dass sie zusätzlich zur Grundsicherung die ersten 100 Euro ihrer Rente voll behalten darf und von jedem weiteren Euro ihrer Rente 30 Cent - bis zu einem Deckel, der bei der Hälfte des Regelsatzes (aktuell: 424 Euro) liegt. Derzeit dürfte die Rentnerin also 212 Euro ihrer Rente zusätzlich zum Regelsatz behalten und hätte damit 636 Euro zur Verfügung - 72 Euro mehr als allein mit der Grundrente.

Verfügbares Haushaltseinkommen (nach Wohnkosten):

vor Grundrente: 424 Euro

mit Grundrente: 564 Euro

mit Freibetrag in der Grundsicherung: 636 Euro



Fazit:

Die Beispiele machen deutlich, welch unterschiedlichen Effekt die Grundrente haben dürfte, wie sie die Große Koalition nun beschlossen hat. Sie kann die Situation langjähriger Beitragszahler spürbar verbessern, die derzeit nur knapp über die Runden kommen - etwa das Altenpfleger-Ehepaar aus Aurich.

Durch die Zusatzregelung zum Freibetrag in der Grundsicherung kann sogar eine Situation entstehen, in der Betroffene sich entscheiden müssen, ob sie fortan unbehelligt vom Amt allein mit der Grundrente leben wollen - oder in der Grundsicherung bleiben und sich rein materiell sogar noch besser stellen.

Die Zugangsbeschränkungen schließen zwar ohnehin gut situierte Senioren von der Grundrente aus - führen aber wohl auch dazu, dass der Verkäufer selbst nach 29 Beitragsjahren im Alter weiter auf Hartz-IV-Niveau leben wird.