Verhandlungen in Berlin Große Koalition einigt sich bei der Grundrente

Die Koalitionsspitzen haben ihren monatelangen Streit über die geplante Grundrente für Geringverdiener beigelegt, berichten Nachrichtenagenturen unter Berufung auf Regierungskreise. Die Parteivorsitzenden von CDU, CSU und SPD wollen die Ergebnisse auf einer Pressekonferenz um 16.45 Uhr im Bundeskanzleramt bekanntgeben.

Details der Einigung wurden zunächst nicht bekannt. Hauptstreitpunkt war bis zuletzt, inwieweit die Bedürftigkeit für den Bezug der Grundrente geprüft werden soll.

Eine Einigung hatte auch deshalb als kompliziert gegolten, weil die Koalitionsspitzen einen Kompromiss in ihren Parteien vertreten müssten. Sowohl in der Union als auch bei der SPD gibt es intern erhebliche Vorbehalte gegen mögliche Varianten einer Grundrente.

Vizekanzler Olaf Scholz muss einen Kompromiss beim SPD-Parteitag Anfang Dezember vertreten, falls er dort nach der anstehenden Stichwahl zum neuen Parteichef gewählt werden sollte. Auch die CDU-Parteivorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer müsste gegen erhebliche Vorbehalte gegen die Grundrente etwa im Wirtschaftsflügel ihrer Partei angehen.

Kompromiss bei der Bedürftigkeitsprüfung

An den mehr als fünfstündigen Verhandlungen der Partei- und Fraktionsvorsitzenden von CDU, CSU und SPD mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Finanzminister Scholz nahmen auch Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) und Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) teil.

Geringverdiener mit mindestens 35 Beitragsjahren in der Rentenversicherung sollen ab 2021 einen Rentenaufschlag bekommen, damit ihr Einkommen über der Grundsicherung liegt. Das hatte die Koalition vereinbart. Die Union will die Grundrente von einer Bedürftigkeitsprüfung abhängig machen, die SPD nicht.

Eine Arbeitsgruppe unter Braun und Heil hatte für die Spitzenrunde das Kompromissmodell ausgearbeitet, das anstelle einer Bedürftigkeitsprüfung nur eine Einkommensüberprüfung auf Grundlage der Finanzamtsdaten vorsieht.

Die Grundrente würde dann nur bis zu einem bestimmten Einkommensfreibetrag gezahlt. Die Arbeitsgruppe ließ aber offen, wie hoch der Freibetrag sein soll und bis zu welcher Höhe geringe Rentenansprüche aufgestockt würden.

Die SPD wollte sicherstellen, dass mindestens 1,5 Millionen Rentner davon profitieren. Die Union wollte erreichen, dass die Kosten weniger als zwei Milliarden Euro betragen.

Finanziert werden sollen die Rentenaufschläge aus dem Bundeshaushalt. Ein Teil soll nach früherem Stand der Verhandlungen aus der geplanten Finanztransaktionssteuer kommen, einen geringeren Teil soll das Arbeitsministerium aufbringen.

Die SPD sah in einer Einigung eine wichtige Bedingung dafür, dass ihr Parteitag im Dezember keinen Ausstieg aus der Regierung beschließt. In der Union drang vor allem der Wirtschaftsflügel der Bundestagsfraktion auf eine strikte Bedürftigkeitsprüfung. Sie wollte so die Zahl der Empfänger und damit die Kosten begrenzen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.