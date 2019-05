Kritik an SPD-Ministern Scholz und Heil Union lehnt Finanzkonzept für Grundrente ab

Rund vier Milliarden Euro soll die Grundrente im Jahr kosten, eins der Lieblingsprojekte von Sozialminister Hubertus Heil, schätzen zumindest Heil und Finanzminister Olaf Scholz. Finanzieren wollen das die beiden SPD-Minister nun nach SPIEGEL-Informationen zu großen Teilen aus Beitragsmitteln der Sozialversicherungen - und nicht mehr, wie ursprünglich geplant, vollständig mit Steuergeld.

So sehen die aktuellen Pläne unter anderem vor, durch Änderungen in der Kranken- und Arbeitslosenversicherung Geld aus diesen beiden Systemen in die Rentenversicherung umzuleiten. Laut "Bild"-Zeitung wollen die SPD-Minister zudem auf die Rücklagen der Rentenversicherung zurückgreifen. In dem Topf lagen Ende März noch etwas mehr als 37 Milliarden Euro - Tendenz allerdings fallend.

Rund drei bis vier Millionen Menschen sollen laut Heil Anspruch auf die Grundrente erhalten. Sie erhalten bislang nach 35 Beitragsjahren nur eine Minirente. Das Konzept des Sozialministers ist in der Koalition stark umstritten: Die SPD pocht auf eine Lösung ohne Prüfung der Bedürftigkeit. Die Union beharrt darauf und argumentiert, dass ohne eine solche Prüfung auch jene Menschen mit Minirente einen Aufschlag bekämen, die etwa durch ihren Partner oder Vermögen ohnehin gut abgesichert sind.

Daher kommt nun harsche Kritik auch aus der Union. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) nannte das Vorhaben gegenüber "Bild" "ungerecht und unsolidarisch". CDU-Sozialexperte Hermann Gröhe sagte der Zeitung: "Mit anderer Leute Geld eine Runde zu schmeißen, war noch nie seriös!" Eine Grundrente "nach dem Prinzip "Gießkanne" ist ein milliardenschwerer Verstoß gegen den Koalitionsvertrag".

Die Opposition hält ebenfalls wenig von den Finanzierungsplänen der SPD-Minister. "Jetzt auf unverantwortliche Weise in jede greifbare Sozialkasse greifen zu wollen, ist das Bild eines einzigen Chaos", sagte der rentenpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Johannes Vogel. Dies zeige die Nervosität der SPD.

Der Grünen-Rentenpolitiker sagte der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung": "Das Einzige, was bei der SPD billig ist, ist die Qualität ihrer windigen Finanzierungstricks."

Die beiden SPD-Ministerien selbst verweisen auf noch laufende Gespräche über den Gesetzentwurf. Die Vizechefin der SPD-Bundestagsfraktion, Katja Mast, verteidigte das Vorhaben: "Gegner der Grundrente versuchen mit Falschmeldungen und Behauptungen, diese wichtige Sozialreform zu stoppen. Das wird ihnen aber nicht gelingen."

Hintergrund für die geänderten Finanzierungspläne ist die jüngste Steuerschätzung. Ihr zufolge werden die Steuereinnahmen weniger stark steigen als ursprünglich vorhergesagt. Konkret müssen Bund, Länder und Kommunen bis 2023 mit 124,3 Milliarden Euro weniger auskommen als noch im November erwartet.