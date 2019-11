GroKo-Streit um Grundrente Kompromiss in Sicht

Die kommissarische SPD-Chefin Malu Dreyer hat angedeutet, wie es beim Thema Grundrente doch noch zu einer Einigung zwischen Union und SPD kommen könnte. Am Sonntag treffen sich die Spitzen der Parteien, um einen Kompromiss bei dem strittigen Dauerthema auszuhandeln.

Laut Koalitionsvertrag sollen Menschen, die lange gearbeitet haben, einen Zuschlag erhalten, sodass ihre Rente zehn Prozent über der Grundsicherung liegt. Vereinbart war auch, dass vorher überprüft wird, ob die Betroffenen bedürftig sind. Darauf pocht die Union, die SPD lehnt dies inzwischen aber ab. Zuletzt war durchgesickert, dass zwar auf das Streitwort "Bedürftigkeitsprüfung" verzichtet, aber "das zu versteuernde Einkommen" der Betroffenen für die Berechnung der Grundrente überprüft werden könnte.

"Eine Einkommensprüfung im Sinne eines Freibetrages" könne "ein guter Kompromiss sein", sagte Malu Dreyer nun der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung".

Sie mahnte eine baldige Einigung in dem Streit an, wie zuvor schon Bundesfinanzminister Scholz (SPD): "Die Menschen wollen nicht von Leuten regiert werden, die sich lange streiten. Deshalb ist es jetzt wichtig, dass wir uns einigen", sagte Dreyer der Zeitung.

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer sagte der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung", es lägen nun "diskussionsfähige und -würdige Vorschläge" vor. Leistungen müsse man "auf die konzentrieren, die sie brauchen". Dazu müsse "der Bedarf festgestellt" werden, wie dies "bei anderen Rentenarten wie der Hinterbliebenenrente auch der Fall" sei.

Die Koalitionsspitzen können am morgigen Sonntag nicht bis in die Nacht tagen, da mehrere Teilnehmer am Abend Anschlusstermine haben. Merkel nimmt an einem Abendessen mit Bundespräsident und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron im Schloss Bellevue teil, dem Amtssitz des Bundespräsidenten. Der CSU-Vorsitzende und bayerische Ministerpräsident Markus Söder muss zu einer Sitzung Koalitionssitzung nach München.