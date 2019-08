Währungsstreit China weist Vorwurf der Manipulation zurück

Bisher haben sich China und die USA im Handelsstreit vor allem mit gegenseitigen Zöllen unter Druck gesetzt. Nun haben sie die Auseinandersetzung auf einen weiteren Bereich ausgeweitet: Es besteht die Gefahr eines Währungskrieges.

Am Montag hatte die chinesische Notenbank zugelassen, dass der Yuan im Vergleich zum US-Dollar stark an Wert verlor und auf den tiefsten Stand seit mehr als elf Jahren fiel. Die USA warfen Peking daraufhin Währungsmanipulation vor.

Das hat China nun zurückgewiesen. Die Volksrepublik setze den Yuan nicht als Waffe im Handelsstreit mit den Vereinigten Staaten ein. Die jüngste scharfe Abwertung des Yuan sei vielmehr durch den Markt bewirkt worden, heißt es in einer Erklärung der chinesischen Notenbank vom Dienstag. Der Vorwurf der Währungsmanipulation beschädige die internationale Finanzordnung, den Handel sowie die Konjunktur und führe zu Turbulenzen an den Finanzmärkten, teilte die Zentralbank mit. Der Yuan-Kurs werde auf einem angemessenen, ausgewogenen Niveau gehalten, schrieben die Währungshüter.

Staatsmedien werfen Washington Destabilisierung vor

Die chinesische Führung ließ auch über Staatsmedien der Kritik an den USA freien Lauf. In einem scharf formulierten Leitartikel der Zeitung der Kommunistischen Partei vom Dienstag hieß es, Washington wolle absichtlich die internationale Ordnung zerstören. Die großen Staaten seien dafür verantwortlich, in der Welt für Stabilität zu sorgen, hieß es. Zugleich müssten sie die Grundlagen für die Entwicklung aller Länder schaffen. "Aber einige Leute in den Vereinigten Staaten machen genau das Gegenteil."

Die Abwertung des Yuan war als weitere Eskalation des Handelsstreits zwischen den USA und China gewertet worden, weil der Yuan nicht gänzlich frei schwankt, sondern durch die chinesische Notenbank beeinflusst wird. US-Finanzminister Steven Mnuchin kritisierte, mit einer bewussten Abwertung der Landeswährung verschaffe sich China unfaire Vorteile im Welthandel und verstoße damit gegen Verpflichtungen als Mitglied der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer.

US-Präsident Donald Trump hatte getwittert, China senke den Kurs seiner Währung auf ein nahezu historisches Tief: "Das nennt man 'Währungsmanipulation'."

China dropped the price of their currency to an almost a historic low. It’s called “currency manipulation.” Are you listening Federal Reserve? This is a major violation which will greatly weaken China over time! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 5, 2019

Die Börsen rutschten angesichts der weiteren Eskalation am Montag tief ins Minus. Der Dax stabilisierte sich jedoch am Vormittag wieder und lag mit 0,5 Prozent im Plus. Für Entspannung sorgte Händlern zufolge, dass China seine Währung am Dienstag zumindest wieder etwas aufwerten ließ.

Analysten sehen die Eskalation vom Montag als Zeichen dafür, dass die Handelsgespräche zwischen den beiden Wirtschaftsmächten scheitern könnten. Zuletzt habe die chinesische Zentralbank bei Währungsschwankungen interveniert, auch um die Verhandlungen nicht zu gefährden, sagte Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege für Privat- und Firmenkunden bei der Deutschen Bank. "Diesmal ließ die People's Bank of China den Markt gewähren. Vielleicht ein Zeichen, dass Peking kaum noch Hoffnung auf eine baldige Einigung mit den USA hat."

"Das letzte, was wir brauchen"

Der Ökonom Marcel Fratzscher warnte vor einer unkontrollierbaren Eskalation. "Dies könnte der Anfang eines unumkehrbaren Handelskriegs zwischen den beiden Ländern sein", sagte der Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) der Nachrichtenagentur dpa. Er befürchtet, dass andere asiatische Länder ihre Währungen ebenfalls abwerten könnten, um im globalen Wettbewerb mithalten zu können.

Das könnte zu einem stärkeren Euro führen, damit würden Waren "Made in Germany" außerhalb des Euroraumes teurer. "Die Folge werden wohl geringere deutsche Exporte und damit ein schwächeres Wachstum in Deutschland sein. In Zeiten, in denen sich die deutsche Wirtschaft in einer milden Rezession befindet, ist die Eskalation im globalen Handelskonflikt das letzte, was wir brauchen", sagte Fratzscher.