Studie zum Handelsstreit Eurozone würde Eskalation besser verkraften als die USA

US-Präsident Donald Trump droht im Handelsstreit mit weiteren Zöllen gegen die EU - zuletzt nach einem Gewinneinbruch bei Harley Davidson. Eine Untersuchung der Europäischen Zentralbank (EZB) zeigt: Die Eurozone könnte selbst bei einer Eskalation des US-Handelskonflikts noch vergleichsweise glimpflich davon kommen.

Während die US-Wirtschaft nach einem Jahr deutlich an Wirtschaftsleistung einbüßen würde, wäre der Dämpfer für das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der Euroländer eher geringer. Grund: Die Eurozone könnte Exporte in die USA leichter durch Ausfuhren in andere Länder ausgleichen.

Das Wirtschaftswachstum der Eurozone könnte laut der Studie durch direkte Effekte in einem Jahr um 0,5 Prozent geschmälert werden. In den USA könnte durch eine Eskalation des Konfliktes der BIP-Effekt dagegen bei 1,5 Prozent liegen. Insgesamt wäre aber der Welthandel bei einer Eskalation laut Studie empfindlich getroffen: Hier lägen die Einbußen bei mehr als 2,5 Prozent.

Warnung vor Verschärfung der Handelskonflikte

Die EZB-Simulation geht davon aus, dass die USA Sonderzölle von zehn Prozent auf alle Importe verhängen und die Länder darauf mit Vergeltungsmaßnahmen in gleicher Höhe antworten. Die EZB hatte einige Aspekte dieser Simulation bereits im September 2018 veröffentlicht. Das Szenario ist zwar fiktiv. Allerdings wird so die Annahme Trumps, dass die USA in jedem Fall von einem Handelsstreit profitieren, infrage gestellt.

Ob das Wachstum in der Eurozone im zweiten Halbjahr zurückkommt, hängt aus Sicht von EZB-Direktor Benoit Coeure entscheidend davon ab, ob sich im Handelsstreit Lösungen abzeichnen.

Die EZB warnte vor einer Verschärfung der Handelskonflikte. Die negativen Auswirkungen könnten durch erhöhten Stress an den Finanzmärkten und einen Verlust an Vertrauen verstärkt werden.

Die USA hatten 2018 gegenüber einer Reihe von Handelspartnern Sonderzölle eingeführt, die Gegenreaktionen nach sich zogen. Zugespitzt hat sich besonders der Konflikt mit China. Seit Monaten verhandeln beide Seiten über eine Lösung in dem Konflikt. Die nächste Runde der Gespräche soll am 30. April beginnen.

Laut Internationalem Währungsfonds (IWF) gehört der Handelsstreit zu den größten Risiken für die globale Konjunktur. Der Fonds hatte unlängst seine Konjunkturprognose 2019 für die Weltwirtschaft erneut gesenkt.