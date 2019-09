Die am Wochenende in Kraft getretenen Sonderzölle im Handelsstreit zwischen den USA und China haben den Aktienmarkt in Tokio nur leicht belastet. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index verlor um 0,3 Prozent. Auch der breiter gefasste Topix gab 0,3 Prozent nach.

Unter den Firmen, die angesichts dieser Zuspitzung an der Börse in Japan schlechter notieren sind vor allem welche mit einer starken Präsenz in China. So verlor der Maschinen-Bauer Komatsu 0,3 Prozent, der Roboter-Bauer Fanuc 0.2 Prozent und der Elektronik-Hersteller Yaskawa 1 Prozent. Ein Euro wurde mit 1,0991 Dollar bewertet, kaum verändert zum späten New Yorker Handel. Bereits am Freitag war die Gemeinschaftswährung so wenig wert gewesen wie seit mehr als zwei Jahren nicht.

Im Handelsstreit hatten die USA und China am Sonntag wie angekündigt neue Strafzölle in Kraft gesetzt. Ausnahmen für Produkte, die bereits auf dem Transportweg sind, soll es der US-Zollbehörde zufolge nicht geben. US-Präsident Donald Trump forderte US-Firmen erneut auf, Zulieferer außerhalb Chinas zu finden. "Es gibt keinen Grund, alles aus China zu kaufen", schrieb Trump am Sonntag auf Twitter. Amerika dürfe nicht mehr Diener Chinas sein, zitierte er einen Ökonomen. Trump wiederholte auch seine Forderung, wonach alle Kosten des Handelskriegs allein von China getragen werden müssten.

China verhängt Gegenzölle

Als Reaktion auf die neuen US-Zölle verhängte China Gegenzölle in Höhe von fünf und zehn Prozent auf Importe aus den USA. Zehn Prozent werden zusätzlich auf Importe von Fleisch, Gemüse wie Mais und Kartoffeln, Obst, Kleidung und Lederwaren erhoben. Fünf Prozent entfallen auf Sojabohnen, Milchprodukte, Pilze und Chemikalien.

Die USA und China liefern sich nunmehr seit gut einem Jahr einen Handelskrieg, der in beiden Ländern , aber auch weltweit das Wirtschaftswachstum bremst. Trump will China mit den Strafzöllen zum Abschluss eines umfassenden Handelsabkommens bewegen. "Die Zölle haben uns eine unglaubliche Verhandlungsposition verschafft", hatte Trump am Freitag mitgeteilt. "Ich glaube wirklich, dass China ein Abkommen will." Die Verhandlungen sind seit Monaten festgefahren, sollen Trump zufolge diesen Monat wieder aufgenommen werden. Aus Peking gibt es hierzu noch keine Reaktion.

Die nächsten Eskalationen bereits angekündigt: Vom 15. Dezember an wollen die USA Strafzölle von 15 Prozent auf weitere Konsumgüter aus China im Wert von rund 160 Milliarden Dollar in Kraft setzen. Dann werden auch Produkte wie Smartphones, Laptops und Kleidung erfasst. Die im August angekündigten Strafzölle sollten ursprünglich ebenfalls von Sonntag an gelten.Doch Trump nahm einen Teil von ihnen zunächst aus, Apple-Chef Tim Cook soll ihm dazu geraten haben. Von Dezember an gelten dann auf fast alle Warenimporte aus China - 2018 hatten sie einen Wert von rund 540 Milliarden Dollar - Strafzölle.

Auch Peking hat bereits weitere Strafzölle angekündigt. China plant, weitere Importgebühren in Höhe von fünf und zehn Prozent vom 15. Dezember an zu erheben, wenn die weiteren US-Abgaben in Kraft treten. Zehn Prozent werden dann zusätzlich auf Waren aus den USA wie Kaffee, Obstsäfte, Wein und Bier, Medikamente, Holz und auch Autos erhoben. Fünf Prozent kommen auf Zigaretten, Kleidung, Autoteile, Elektrogeräte und Flugzeugmotoren drauf.