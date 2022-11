Die Armut in Deutschland ist in den vergangenen zehn Jahren deutlich angestiegen – und der »soziale Stresstest« hält wegen Rekordinflation und Coronapandemie weiter an. Das ergab der neue Verteilungsbericht des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung. Die Studie zeigt demnach auch, wie stark dauerhafte Armut in Deutschland die gesellschaftliche Teilhabe schon in wirtschaftlich stabilen Zeiten einschränkt.