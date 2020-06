Schonvermögen, Regelsatz, Berechnung Plötzlich Hartz IV

Kündigung oder Einnahmeausfälle: In der Coronakrise fallen viele Menschen in die Grundsicherung: Müssen Sie jetzt Ihr Auto verkaufen? Welche Sonderregeln gelten wegen Corona? Antworten auf die drängendsten Fragen in Grafiken.