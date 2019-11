Der Bundestag hat mit den abschließenden Beratungen über den Haushalt 2020 begonnen. Dabei musste Bundesfinanzminister Olaf Scholz in der Debatte die Ausgabenplanung gegen scharfe Kritik aus der Opposition verteidigen. "Da wird alles durcheinandergebracht", warf der SPD-Politiker Kritikern in der Haushaltsdebatte des Bundestags vor.

Der Haushalt enthalte eine "substanzielle Steigerung gegenüber dem vorherigen Haushalt" und eine "substanzielle Steigerung der Investitionen". Zudem gebe es eine "substanzielle Reduzierung der steuerlichen Last von Bürgerinnen und Bürgern" und eine "Verbesserung der sozialen Ausstattung". "Ich finde, das ist eine gute Leistung."

Zusammengerechnet laufe der Entwurf auf eine Entlastung der Bürger in Höhe von 25 Milliarden Euro im Jahr hinaus, sagte er. Scholz nannte die geplante Teilabschaffung des Soli und die Minderung der kalten Progression. Im Investitionsbereich hob er den Ausbau von Kitas und mehr Geld für die Ausstattung von Schulen hervor.

5,6 Milliarden Euro mehr als 2019

FDP-Haushaltspolitiker Otto Fricke hatte zuvor zu den Haushaltsplänen gesagt: "Das Land kann sich diese Regierung nicht noch zwei weitere Jahre leisten. Die Vergangenheit wird von Union und SPD bezahlt, die Gegenwart verwaltet und die Zukunft bleibt ungestaltet." Der Grünen-Haushaltspolitiker Sven-Christian Kindler kritisierte: "Der Koalition fehlt der Wille, endlich zu handeln."

Insgesamt sieht die Vorlage der Bundesregierung für 2020 in der durch den Haushaltsausschuss geänderten Fassung Ausgaben in Höhe von 362 Milliarden Euro vor - 5,6 Milliarden Euro mehr als im laufenden Jahr. Die Schlussabstimmung über den Haushalt ist für Freitag geplant.

Scholz nannte den Haushaltsentwurf 2020 eine klimafreundliche "Kehrtwende in der Finanz- und Wirtschaftspolitik". Seine Vorlage nehme eine "Weichenstellung für die nächsten Jahrzehnte" vor. Sie ziele darauf ab, dass Deutschland im Jahr 2050 klimaneutral wirtschaften könne und "wirtschaftlich an der Spitze" stehe.

"Das ist genau das Richtige"

Die Regierung stärke den Bahnverkehr, fördere den Strukturwandel in der Autoindustrie, investiere in den Ausbau von Kitas und eine bessere Ausstattung von Schulen, sagte Scholz. Als Ziel für die Zukunft nannte er die Entlastung überschuldeter Kommunen. Diese müssten wieder in die Lage versetzt werden, Investitionen zu tätigen.

"Er ist der Anfang der Haushalte des nächsten Jahrzehnts, die es schaffen, dass Deutschland ein soziales Land wird, dass es den technologischen Wandel beherrschen wird und dass es den menschengemachten Klimawandel mit unseren Möglichkeiten in Deutschland aufhält", sagte der Finanzminister. "Das ist genau das Richtige."

Der Finanzminister kämpft derzeit auch um den SPD-Parteivorsitz. Bis Freitag sind die rund 425.000 SPD-Mitglieder zur Entscheidung aufgerufen, ob Scholz zusammen mit Klara Geywitz das künftige Vorsitzendenduo sein soll - oder Saskia Esken mit Norbert Walter-Borjans. Scholz gilt anders als das konkurrierende Duo als Befürworter der schwarz-roten Koalition.