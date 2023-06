Demnach bekommt Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) 5,8 Milliarden Euro statt bisher 5,2 Milliarden Euro. Der Etat von Innenministerin Nancy Faeser (SPD) wird um gut 700 Millionen Euro auf rund 13 Milliarden Euro aufgestockt. Am stärksten wächst mit 3,9 Milliarden Euro der Haushalt von Verkehrsminister Volker Wissing (FDP). Er liegt nächstes Jahr bei 38,9 Milliarden Euro. Das Plus erklärt sich mit notwendigen Investitionen in die Deutsche Bahn.