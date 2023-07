Dass die Koalition ihren Sparkurs mit der Einhaltung der Schuldenbremse begründet, weisen die Unterzeichner als »Bevormundung« zurück. Die Ausgabengrenze schränke den staatlichen Handlungsspielraum ein. Zusätzlich verengt werde dieser, indem Steuererhöhungen kategorisch ausgeschlossen würden, »dabei wäre eine stärkere Beteiligung sehr hoher Vermögen und Einkommen aus ökonomischer wie demokratischer Sicht sinnvoll«.

Die Unterzeichner beziehen sich auch auf politischen Extremismus, der nach der ersten Wahl eines AfD-Landrats im thüringischen Sonneberg derzeit wieder verstärkt diskutiert wird. Das Vertrauen junger Menschen in demokratische Prozesse und Parteien gehe verloren, »wenn das politische Handeln nicht mehr von zentralen Herausforderungen, sondern von ideologischen Maximen geleitet« werde, heißt es in dem Brief. »Dies gilt insbesondere in Zeiten wie den jetzigen, in denen die demokratische Zivilgesellschaft durch gesellschaftliche Polarisierung und Angriffe von Rechtsextremen und anderen Antidemokrat*innen unter Druck gerät.«