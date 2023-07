Trotz der Einigung auf den Etatentwurf nach monatelangem Ringen nimmt die Koalition Streitpunkte mit in die Sommerpause.

Der Finanzplan lasse für die Jahre 2025 bis 2027 noch Finanzierungslücken von jeweils rund fünf Milliarden Euro, sagte Lindner. Man dürfe daher davon ausgehen, »dass wir uns mit der gleichen Fröhlichkeit, einen Haushalt aufzustellen wie in diesem Jahr, auch in den nächsten Jahren an diese Aufgabe begeben werden müssen«.

Die Monate der Etataufstellung waren in diesem Jahr von fortwährendem Streit in der Koalition geprägt. Wegen der Uneinigkeit in der Regierung musste Lindner auf die Vorlage von Eckwerten im März verzichten und den Kabinettsbeschluss über den Etat-Entwurf auf Juli verschieben.