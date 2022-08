Anreiz für Mieter zum Energiesparen Wirtschaftsweise Grimm fordert zeitnahe Anpassung der Heizkostenabschläge

Zugleich liefen Vermieter in Liquiditätsprobleme: »Denn die hohen Bezugskosten für das Gas fallen ja an, aber die aktuellen Abschläge reflektieren diese in keiner Weise. Gesetzliche Regelungen verhindern, dass der Vermieter sie vorausschauend anpassen kann – zumindest müsste der Mieter einwilligen. Das passiert aber meist nicht.« Grimm ist Mitglied im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (»Wirtschaftsweise«) und Inhaberin des Lehrstuhls für Volkswirtschaftslehre an der Universität Erlangen-Nürnberg.