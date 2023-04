Heizungsstreit CDU warnt vor »Aufruhr in der Bevölkerung«, Habeck beschwört Zusammenhalt beim Klimaschutz

Die FDP hat sich gerade auf dem Bundesparteitag gegen das Heizungsgesetz gestellt, das sie in der Bundesregierung selbst mit ausgehandelt hatte. CDU/CSU wiederum wollen die Ampelkoalition bei der Heizungsfrage vor sich hertreiben. »Die Ampel kündigt das Gleichgewicht von Ökonomie, Ökologie und Sozialem gerade auf«, sagte der CDU-Politiker Michael Kretschmer jetzt der »Bild am Sonntag«. »Die Pläne dieser Regierung führen zu Deindustrialisierung und zu Aufruhr in der Bevölkerung.« Kretschmer, Regierungschef in Sachsen, kritisierte vor allem das geplante Gebäudeenergiegesetz zur Heizungserneuerung: Es sei »mit der Brechstange« gemacht worden.