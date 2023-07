»Mit Verträgen zwischen Hausärzten, medizinischen Versorgungszentren und Krankenkassen kann ein kopfpauschales Zahlungssystem etabliert werden, das die gesamte Versorgung abdeckt«, argumentiert er. »Das verbessert Effizienz, Qualität und Patientenzufriedenheit – weil alle Beteiligten ein Interesse daran haben, dass der Patient schnell gesund wird.«

Elektronische Akte für besseren Austausch zwischen Ärzten

Bislang empfehlen manche Mediziner ihren Patienten mitunter selbst unnötige Eingriffe und Untersuchungen , etwa am Rücken oder am Knie – weil der Kostendruck in den Krankenhäusern so groß ist. Das an Fallpauschalen orientierte deutsche System schafft nach Ansicht von Experten Anreize, zu invasiveren Maßnahmen zu greifen und bestraft finanziell den Einsatz günstigerer Behandlungsmethoden.