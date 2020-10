Drei Bundesländer betroffen Ver.di kündigt weitere Streiks im öffentlichen Nahverkehr an

Weil Ver.di einen Rahmentarifvertrag für ÖPNV-Angestellte durchsetzen will, sind in Hessen, Niedersachsen und Bremen erneute Arbeitsniederlegungen angekündigt. Bereits am Dienstag gab es bundesweite Streiks.