Hongkongs Regierung berichtet von "schweren Störungen im Einzelhandel, in der Gastronomie und in anderen verbrauchernahen Sektoren": Die einstige britische Kolonie ist im Zuge der seit Monaten anhaltenden Demonstrationen erstmals seit einem Jahrzehnt in die Rezession gerutscht.

Das Bruttoinlandsprodukt der chinesischen Sonderverwaltungszone sei von Juli bis September um 3,2 Prozent zum vorherigen Vierteljahr - und damit das zweite Quartal in Folge zurückgegangen, teilte die Regierung mit. Das ist das schlechteste Ergebnis für das asiatische Finanzzentrum seit der weltweiten Krise 2008/09.

Bereits im zweiten Quartal war Hongkongs Wirtschaft um 0,5 Prozent geschrumpft. Wenn es in zwei aufeinanderfolgenden Quartalen einen Rückgang der Wirtschaftsleistung gibt, sprechen Ökonomen von einer technischen Rezession.

Privater Konsum sinkt erstmals seit zehn Jahren

Seit Monaten demonstrieren die Menschen in Hongkong gegen die Regierung und den wachsenden Einfluss der kommunistischen Pekinger Führung auf das autonom regierte Territorium. Sie fordern eine unabhängige Untersuchung von Polizeigewalt und freie Wahlen. Seit der Rückgabe 1997 an China wird die frühere britische Kronkolonie mit einem eigenen Grundgesetz nach dem Prinzip "ein Land, zwei Systeme" autonom regiert.

Die Proteste haben zu einem massiven Umsatzeinbruch im Einzelhandel geführt. Durch das Wegbleiben von Festland-Chinesen wegen der Proteste leidet vor allem das Geschäft mit Luxuswaren wie Schmuck oder Uhren. Weltweit führende Luxusmarken hatten über die Folgen der Proteste für die Geschäfte in Hongkong geklagt und von einem Desaster gesprochen. Die Regierung teilte nun mit: "Die Inlandsnachfrage hat sich deutlich verschlechtert." Die privaten Konsumausgaben seien erstmals seit mehr als zehn Jahren gesunken.

Weiterer Grund für das Abrutschen Hongkongs dürfte die schwächelnde Konjunktur in China insgesamt sein. So räumte das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei eine "komplizierte Lage mit wachsenden Risiken im In- und Ausland" ein. Der Handelskrieg mit den USA wurde in der Abschlusserklärung der viertägigen Plenarsitzung nicht erwähnt. Es wurde einerseits bekräftigt, dass China dem Markt bei der Zuteilung der Ressourcen eine "entscheidende Rolle" zukommen lassen soll, andererseits aber hervorgehoben, dass die Rolle der Regierung "voll ausgespielt" werden müsse.

Zu Hongkong beschloss das Gremium, "das Rechtssystem und die Vollstreckungsmechanismen zum Schutz der nationalen Sicherheit" müsse ausgebaut werden, die Sonderverwaltungsregion streng nach Gesetzt regiert werden. Was genau das heißt, ließ die Partei offen. In der Stadt wird unterdessen wieder demonstriert - Aktivisten versammelten sich trotz Vermummungsverbot mit Halloweenmasken im Viertel Viktoria Park.

Die wirtschaftlich stärksten Rückgänge gab es den offiziellen Angaben zufolge bei den Investitionen und den Importen. Die Ausfuhren sind mit sieben Prozent im Quartalsvergleich ebenfalls kräftig gesunken. Nur bei den Staatsausgaben gab es im Quartalsvergleich eine Zuwachs. Dieser hat sich im Vergleich zum zweiten Quartal verstärkt.

DPA Demonstrant in Hongkong: Protest gegen Polizeigewalt

Experten wurden von dem ungewöhnlichen starken Einbruch im dritten Quartal überrascht. Sie hatten zwar mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung gerechnet, waren aber nur von einem Dämpfer von 0,6 Prozent ausgegangen. Die Analysten von Capital Economics rechnen im laufenden vierten Quartal mit einem erneuten Rückgang, der aber nicht mehr so stark ausfallen dürfte.