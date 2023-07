Deutlich vehementer ist die Kritik aus den Jobcentern selbst. In einem Brief des Bundesnetzwerks Jobcenter appellieren die Behördenleitungen an Arbeitsministerium und Bundesländer, die jungen Menschen nicht aus der Betreuung herauszunehmen, die die Jobcenter ja weiterhin für den Rest ihrer Familien leisten würden. »Es wird hier etwas ohne Not auseinandergerissen und auf zwei Behörden verteilt«, sagte Netzwerkssprecher Stefan Graaf der »SZ«.

In derselben Woche wandten sich die Personalräte der Jobcenter in einem Brandbrief an Heil und Lindner, in dem sie die Pläne als »Taschenspielertrick« bezeichneten und der dem SPIEGEL vorliegt. Es geht bei der Beratung unter 25-Jähriger nicht nur um Arbeit und Ausbildung. »Vielmehr ist eine vielfältige soziale Beratung bis hin zu Fallmanagement gefragt.« Für »psychische Probleme, Sucht, Schulden, Probleme mit den Eltern« und vieles mehr hätten die Jobcenter nun fast 18 Jahre lang Beratungskompetenz aufgebaut. Die Zuständigkeiten zu verlagern, würde zu einem Bruch in der Beratung und Verlust an Qualität führen.