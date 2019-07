Rezessionsgefahr Stimmung in deutscher Wirtschaft fällt auf Sechsjahrestief

Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich stark eingetrübt. Das sogenannte Ifo-Geschäftsklima, der zentrale Indikator für den Optimismus von Unternehmern, fiel im Juli um 1,8 Punkte auf 95,7 Zähler. Es ist der vierte Rückgang in Folge, der tiefste Stand seit April 2013 - und ein Stimmungsabfall in dieser Stärke, mit der Analysten nach eigenen Angaben nicht gerechnet hatten. Als Hauptursachen nannten die befragten Unternehmer den Handelsstreit zwischen China und den USA sowie eine allgemein abflauende Weltwirtschaft.

Mit einer Besserung der Lage sei vorerst nicht zu rechnen, sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest. Denn die Unternehmer blickten auch pessimistischer auf die kommenden sechs Monate. Vor allem im verarbeitenden Gewerbe sei der Ifo-Index im freien Fall.

Das Wirtschaftsbarometer "stimmt die deutsche Wirtschaft auf eine Rezession ein", sagte auch Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank. Seiner Einschätzung nach "stolpert die deutsche Volkswirtschaft derzeit über den hohen Anteil der Güterexporte am Bruttoinlandsprodukt." In Zeiten von Handelskonflikten und Tendenzen zu einer Deglobalisierung sei dies eine Bürde für deutsche Unternehmen.

Auch nach Einschätzung von Uwe Burkert, Chefvolkswirt der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW), wächst die Gefahr einer Rezession in Deutschland. "Mit der von vielen erwarteten Erholung im zweiten Halbjahr wird es wohl nichts werden", sagte er.

Die schwachen Ifo-Daten dürften die Spekulation auf eine Lockerung der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) anheizen, sagte Analyst Jack Allen-Reynolds vom britischen Analysehaus Capital Economics.

Das Ifo-Geschäftsklima basiert auf der Befragung von etwa 9000 Unternehmen. Der Indikator gilt gemeinhin als verlässliche Schätzgröße für das künftige Wirtschaftswachstum in der größten Volkswirtschaft Europas.