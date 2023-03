In den vergangenen fünf Jahren ist der Anteil von eingerichteten Wohnungen an allen Angeboten zudem von 8 auf 13 Prozent gestiegen. »Der rasante Anstieg möblierter Wohnungen ist zum Teil auf die Regulierungen am Mietmarkt zurückzuführen«, sagte ImmoScout24-Geschäftsführerin Gesa Crockford. Möblierte Wohnungen bildeten zwar grundsätzlich keine Ausnahme in puncto Mietpreisbremse. Diese greife allerdings nicht, wenn eine Wohnung vorübergehend vermietet werde. »Aufgrund dieser Grauzone sind die Angebotsmieten für möblierte Wohnungen deutlich höher und damit für viele nicht bezahlbar«, erklärte Crockford. »Das übt zusätzlichen Druck auf den Mietmarkt aus.«