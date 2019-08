Spekulation am Immobilienmarkt Ökonomen stufen Blasenrisiko auf 92 Prozent ein

Angesichts rasant steigender Miet- und Kaufpreise wächst die Sorge vor einer Immobilienpreisblase in Deutschland: Das Risiko einer spekulativen Übertreibung liege derzeit bei 92 Prozent, hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in einer Studie geschätzt. Bis Ende des Jahres werde sich die Lage aber etwas entspannen und das Risiko auf 84 Prozent abnehmen.

Auf Grundlage statistischer Modelle und Frühindikatoren - wie beispielsweise das Wachstum der Kreditvergabe oder der verfügbaren Einkommen - haben die Wissenschaftler die Wahrscheinlichkeiten für eine Preisblase prognostiziert. Die Modelle geben Auskunft über das Risiko, können aber nicht mit absoluter Sicherheit bestimmen, ob tatsächlich eine Preisblase vorliegt oder nicht. Übersteigt die Wahrscheinlichkeit den Wert von 50 Prozent, dann überwiegt das Risiko einer Immobilienpreisblase.

Auch eine Analyse des Beratungshauses Empirica kam kürzlich zum Schluss, dass in neun von zwölf deutschen Großstädten eine "eher hohe" Blasengefahr besteht. In Köln, Leipzig und Dortmund sei die Gefahr "mäßig hoch".

Mehr zum Thema: Für diese Städte und Landkreise warnen Experten vor einer Blase

Spekulative Übertreibungen sind dann wahrscheinlich, wenn sich die Preise für Häuser und Wohnungen von den Erträgen entkoppeln, das heißt, wenn das Verhältnis aus Immobilienpreis und Mietertrag stark steigt. "Für Deutschland stehen die Signale zumindest auf Gelb: Es gibt eine explosive Preisentwicklung, die sich von den Immobilienerträgen entkoppelt hat", sagt DIW-Studienautor Konstantin Kholodilin.

Hierzulande würden Wohnungskäufe aber weiter relativ solide finanziert. Zudem habe sich das Preiswachstum in großen Städten zuletzt verlangsamt, weshalb das Blasen-Risiko sinke.

Warnstufe Gelb für Deutschland

Dennoch dürfe die Politik nicht ihre Hände in den Schoß legen, warnte das DIW: Sie müsse Grundlagen schaffen, um in den Markt einzugreifen. "Nach wie vor ist das Instrumentarium prophylaktischer Maßnahmen in Deutschland nicht ausreichend", sagt Claus Michelsen. So fehle es beispielsweise an Eingriffsmöglichkeiten, die auf die Verschuldungsobergrenzen von Haushalten abstellen. Auch sei unklar, nach welchen Kriterien die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in den Markt eingreifen kann.

Die Sorge vor einer Immobilienpreisblase angesichts steigender Miet- und Kaufpreise wächst aber nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Das Risiko ist vor allem in einigen skandinavischen Ländern wie Schweden, Norwegen und Dänemark, aber auch in den USA, der Schweiz, Belgien und Japan derzeit sehr hoch. Hier droht mit einer Wahrscheinlichkeit von mehr als 90 Prozent im vierten Quartal 2019 eine spekulative Übertreibung.